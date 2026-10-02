El PSIB lamenta que decaigan los decretos de vivienda y culpa a Prohens de dejar a Baleares en una situación "dramática"

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez Grau, atiende a los medios de comunicación durante una visita a la Fundación Laboral de la Construcción de Balears, a 24 de septiembre de 2026, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Javier Fernández - Europa Press

PALMA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSIB y candidata socialista a la presidencia del Govern, Rosario Sánchez, ha lamentado que el Congreso de los Diputados haya tumbado los dos decretos de vivienda y ha culpado a la presidenta del Ejecutivo autonómico, Marga Prohens, de dejar a Baleares en una "situación dramática".

La socialista, en un comunicado, ha considerado que los votos en contra del PP, Vox y Junts les ha "retratado" ante una problemática especialmente sensible en el archipiélago, "donde hay más desahucios y los precios de la vivienda son los más caros de toda España".

Sánchez, quien al referirse al PP lo ha hecho con la coletilla "de Prohens", ha acusado a la presidenta del Govern de "no hacer nada en materia de vivienda". "Es la responsable de las medidas de vivienda y no solo no hace, sino que no deja hacer, y esta es la situación dramática que tenemos en esta comunidad".

En un momento de "emergencia habitacional absoluta", ha considerado, "Prohens, el PP y Vox han votado contra las personas, contra Maricarmen, contra Pilar y tantas otras personas que han sido desahuciadas en este territorio".

Con sus votos, ha insistido, se han posicionado "al lado de los fondos buitre, el lado incorrecto de la historia", pero también "contra los pequeños propietarios, que tenían ventajas fiscales y la seguridad de que podrían recuperar sus viviendas para sus familiares".

La también secretaria de Estado de Turismo, además, ha reprochado al PP y Vox que hayan "votado a favor de que los fondos buitre continúen con la posibilidad de acabar viviendas para practicar el alquiler turístico", abriendo la puerta a que "familias enteras dejen su casa porque una empresa quiera todavía más beneficios".

"Han votado en contra de las personas, de los derechos fundamentales y a favor de la especulación inmobiliaria, que es el gran drama que tenemos desde el punto de vista social, que está fragmentando la sociedad y que está creando una brecha generacional", ha incidido.

Sánchez se ha comprometido a "trabajar para que los derechos sean una realidad y que la economía especulativa no acabe con un modelo de sociedad equilibrada para que se pueda continuar viviendo en Baleares".