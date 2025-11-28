Prohens cree que el ingreso en prisión de Ábalos y Koldo "entronca con el PSIB y la tercera autoridad del Estado"

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha considerado que el ingreso en prisión provisional del exministro José Luis Ábalos y el que fuera su asesor, Koldo García, "no es un hecho aislado" sino que "entronca de raíz con el PSIB y con la tercera autoridad del Estado", es decir, con la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

Así se ha expresado este viernes en declaraciones a los medios desde Felanitx, un día después de que el Tribunal Supremo mandara a Ábalos y a Koldo a la cárcel de Soto del Real.

"Si hace una semana inhabilitaba no solo al fiscal general del Estado, sino a todo el sanchismo, ahora hemos visto como el sanchismo entraba en prisión. Ya son dos números dos del PSOE, de Sánchez, que entran en prisión", ha dicho.

Para la presidenta autonómica, "lo más grave" es que tanto Ábalos como Koldo "son los que ordenaban la compra de mascarillas 'fake' en Baleares" con las que "presupuestamente una serie de personas vinculadas al PSOE aprovecharon para hacer negocio".

"Las personas que esta noche han dormido en prisión son las que se enviaban whatsapps con la anterior presidenta del Govern (Francina Armengol), con ese famoso 'cariño, te mantengo informada de todo', o con el actual portavoz adjunto del PSIB (Marc Pons), que le decía 'qué miedo me das. Esto no es un hecho aislado del sanchismo, del PSOE, sino que entronca de raíz con el PSIB y con quien a día de hoy es la tercera autoridad del Estado", ha sostenido.

Ante esta situación, Prohens ha considerado que son necesarias, además de convocar elecciones generales por adelantado, "muchas explicaciones, mucha transparencia y mucha más humildad".

"Que pidan perdón por el dinero defraudado y que nos cuenten hasta qué punto llegaba ese nivel de amistado o complicidad con las personas que esta noche han dormido en prisión", ha sentenciado.