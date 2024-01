Prohens defiende la "libertad" de los padres de llevar a sus hijos a los toros en Baleares aunque a ella "no" le gusten

PALMA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha defendido la "libertad" de los padres de llevar a sus hijos a las corridas de toros en Baleares, a pesar de reconocer que a ella "no" le gustan y que, por tanto, "es muy difícil" que sus hijos "vayan" a las plazas.

"Lo más importante para mí es la libertad individual y yo creo en la capacidad de los padres de saber qué les puede gustar a sus hijos. No soy quien para decir como educar a nadie y los toros, aunque a mi no me gusten, son una tradición que hace muchos años que está en España" ha añadido, tras que el PP haya anunciado esta semana que apoyará una enmienda de Vox, en el decreto de vivienda, para permitir la asistencia de menores a las corridas de toros en Baleares.

Prohens se ha pronunciado así, este domingo, en una entrevista en el programa 'A vivir Baleares', de Radio Mallorca-cadena SER, recogida por Europa Press, en el que, con motivo de Sant Sebastià, las preguntas las han formulado seis niños de quinto y sexto de primaria de Pius XII y del colegio público Santa Isabel de 'Ciutat'.

LA PRESIDENTA NIEGA "SEGREGACIÓN" A PARTIR DEL PRÓXIMO CURSO ESCOLAR

Una entrevista, ésta, en la que la presidenta ha hablado también de temas de actualidad como la implementación de la libre elección de lengua en las escuelas de Baleares, el precio de la vivienda o el peso del turismo en la economía de las Islas.

En concreto, sobre la libre elección de lengua, Prohens ha reiterado que "no habrá segregación" en las aulas a partir del próximo curso, porque "para que hubiera dos líneas diferenciadas haría falta una modificación de la Ley de Normalización Lingüística y del Decreto de Mínimos" y eso "no va a ocurrir".

"De lo que estamos hablando es de poner en marcha un plan piloto voluntario" y que, por tanto, "cada centro podrá decidir si aplica o no", en una "apuesta por la libre elección de lengua en la primera enseñanza" que, ha recordado, "ya contemplaba la ley educativa de la anterior legislatura".

LA VIVIENDA, EL "PRINCIPAL PROBLEMA" DE BALEARES

Asimismo, sobre vivienda, la presidenta ha reconocido que este es sin duda el "principal problema" de Baleares, "unas islas pequeñas rodeadas de mar, donde es muy complicado construir todas las casas que serían necesarias para poder bajar los precios tanto de los alquileres como de la compra de un inmueble".

Y, en este sentido, ha destacado algunas medidas puestas en marcha por el Govern en esta materia, como haber eliminado el impuesto de transmisiones patrimoniales para compra de primera vivienda a menores de 30 años, de la que ya han podido beneficiarse unos 250 jóvenes.

En todo caso, se ha comprometido a continuar trabajando para dar solución a este problema, consciente de que "hay que hacer vivienda pública, con precio limitado, tanto para compra como para alquiler".

BALEARES QUIERE UN TURISMO SIN "ESA SENSACIÓN DE AGOBIO REAL"

La presidenta ha hablado finalmente, y coincidiendo con que esta próxima semana arranca Fitur Madrid 2024, de turismo. La industria que "más riqueza genera" y "más puestos de trabajo crea" en la comunidad autónoma a pesar de que, "en verano, cuando más gente viene a Baleares, se produzca esa sensación de agobio real".

Para combatir esto, Prohens ha apostado por "vincular turismo con cultura y deporte". "El turismo deportivo y cultural, respetuoso con el medio ambiente y sostenible, es el tipo de turismo que queremos", un turismo "mejor repartido" y que vaya "más allá del sol y playa".

LA PARTE MÁS PERSONAL DE PROHENS

La entrevista, concedida al programa 'A vivir Baleares', de Radio Mallorca-cadena SER, ha permitido con todo conocer un poco de la parte más personal de la presidenta del Govern, Marga Prohens.

Así, ha compartido que de pequeña "era buena estudiante" y estudió Traducción e Interpretación porque le gustaban los idiomas, el inglés y el alemán, aunque tuvo etapas en las que quiso ser "profesora u azafata de vuelos" y que no se imaginaba trabajar en política.

Pese a ello, ha sido diputada ocho años en el Parlament y cuatro, en el Congreso. Ahora, es la presidenta del Govern y una de las cosas que más le gusta de su trabajo "es cuando la gente que no conoces se acerca con respeto para hablar o agradecerte una decisión política" y lo que menos, los 'haters', aquellas personas que se esconden tras el anonimato de las redes sociales. "Se lleva muy mal", ha reconocido.

En todo caso, Prohens ha considerado "absurdo hacer predicciones" sobre si se ve en un futuro como presidenta del Gobierno de España y ha concluido afirmando que, "cuando uno tiene un encargo, como ahora" tiene ella al frente del Ejecutivo balear "lo más importante es estar centrado y cumplir con la palabra dada a los ciudadanos".