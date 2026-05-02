Prohens destaca que los andaluces convierten a Menorca en "una tierra más plural, alegre y diversa"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en el acto de inauguración de la Feria de Abril de Menorca. - CAIB

PALMA 2 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha puesto en valor la aportación de los migrantes andaluces a Menorca para hacer de la isla "una tierra más plural, alegre y diversa".

Así lo ha reivindicado la líder del Ejecutivo durante su intervención en el acto de inauguración de la Feria de Abril de Menorca en Es Castell, celebrado este sábado.

En su discurso, ha agradecido el trabajo que desarrolla la Casa de Andalucía de Menorca y su "dedicación" por compartir todo aquello que les une a Baleares, "sin perder nunca las tradiciones de su tierra".

Prohens ha apuntado que son más de 6.000 personas en la isla que o bien son de Andalucía, o bien tienen antecesores de esta comunidad autónoma. Además, ha resaltado que son "gente de aquí [de Baleares]" que "no ha perdido el amor sus vuestras raíces".

"Qué importante es no olvidar nunca de dónde se viene para saber hacia dónde se va, porque las raíces y fiestas como esta son las que dan identidad, las que sostienen, las que permiten crecer con seguridad sin perder lo que somos", ha destacado.

Prohens ha finalizado con un agradecimiento por haber elegido Baleares para "montar su proyecto de vida, por hacer de Menorca su hogar, por formar aquí su familia, por crear sus empresas y por trabajar en Baleares", lo que ha subrayado "hace a todos mejores".