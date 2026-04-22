Prohens felicita a Guardiola por su investidura y destaca que los extremeños "votaron continuar con el cambio"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y la presidenta del Govern, Marga Prohens. - CAIB

PALMA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha felicitado este miércoles a su compañera de partido María Guardiola tras ser investida presidenta de la Junta de Extremadura con el apoyo del PP y Vox.

"Los extremeños votaron continuar con el cambio, votaron más Partido Popular y votaron más María Guardiola", ha destacado en un mensaje en la red social X.

La presidenta balear ha deseado suerte a Guardiola, concluyendo que "hoy la Asamblea de Extremadura ha respondido a lo que votó en diciembre Extremadura".