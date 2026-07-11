Prohens felicita a Ignacio Dancausa por asumir el liderazgo de NNGG "para dar voz a los jóvenes"

Archivo - La presidenta de las Islas Baleares, Marga Prohens, - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PALMA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern y del PP de Baleares, Marga Prohens, ha trasladado su enhorabuena al nuevo presidente de Nuevas Generaciones del PP, Ignacio Dancausa.

"Enhorabuena por asumir el liderazgo de NNGG para dar voz a los jóvenes y demostrar que el Partido Popular es el partido de los jóvenes, el que más se parece a ellos y el que está centrado en sus necesidades y su futuro", ha subrayado en un mensaje en redes sociales.

Igualmente, Prohens ha felicitado a la presidenta saliente, Bea Fanjul, "por el trabajo y compromiso durante estos años".

Dancausa se ha proclamado como nuevo líder de la organización juvenil tras haber obtenido el 96,5 por ciento de los votos durante la celebración del XVI Congreso Nacional que se celebra en Valladolid.