Prohens inaugurará este lunes la muestra 'Miró: Illes Balears, destino cultural de vanguardia' en Londres

PALMA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, asistirá este lunes a la inauguración de la muestra inmersiva 'Miró: Illes Balears destino cultural de vanguardia' en Londres.

Según ha avanzado el Ejecutivo autonómico a los medios de comunicación, la presidenta Prohens asistirá este lunes, a las 18.00 horas, a la inauguración de la muestra inmersiva 'Miró: Illes Balears, destino cultural de vanguardia', organizada en el centro expositivo W1 Curates Studios, situado en Oxford Street de Londres, coincidiendo con la feria de turismo World Travel Market.

Al acto también asistirán el alcalde de Palma, Jaime Martínez; el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; el conseller de Turisme, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, y el secretario autonómico de Cultura y Deportes, Pedro Vidal.

La presidenta Prohens pronunciará el discurso inaugural de la muestra. A continuación, se ofrecerá una interpretación musical, acompañada de la proyección de un video, de DMASSO.