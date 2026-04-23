Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, intervendrá este viernes en la gala de clausura del Opening Menorca, un conjunto de eventos culturales organizado por la Fundación Fomento del Turismo de Menorca, que tendrá lugar en el Teatre del Born en a las 21.00 horas.

En el transcurso de la gala se reconocerá el trabajo de los propietarios del restaurante El tast de na Sílvia como mentores de los chefs menorquines que representaron a Menorca como región europea de gastronomía en el European Young Chef Award.

Asimismo, se dará otro reconocimiento a Bep Al·lès por su labor como promotor, investigador y defensor de la gastronomía y la cocina menorquinas.

También participará en el acto el presidente del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca.