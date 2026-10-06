Prohens: "Para mejorar la vida de la gente lo mejor que podemos hacer es cambiar el Gobierno"

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, durante la segunda jornada del Debate de Política General, en el Parlament balear, a 8 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha considerado que la mejor medida para "mejorar la vida de la gente" es "cambiar el Gobierno de España".

Lo ha dicho después de que el portavoz de MÉS per Malllorca, Lluís Apesteguia, le haya pedido en el pleno del Parlament que, a corto plazo, ponga en marcha medidas para "mejorar la vida de la gente" ante la crisis de la vivienda y el elevado coste de la vida.

"Para mejorar la vida de la gente lo mejor que podemos hacer es cambiar el Gobierno de España", ha contestado Prohens un día después de la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre.