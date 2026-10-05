Prohens celebra la convocatoria de elecciones y confía en que pongan fin a un Gobierno que "ha abandonado Baleares"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. - PP

PALMA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha celebrado la convocatoria de elecciones generales anticipadas, que tendrán lugar el próximo 29 de noviembre, y ha confiado en que pongan fin a un Gobierno que "ha abandonado Baleares".

"¡Por fin!", ha escrito en su cuenta de la red social X después de que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunciara el adelanto electoral en una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa la mañana de este lunes.

Prohens ha sostenido que los comicios llegarán "después de tres años de una legislatura sin rumbo, de un gobierno que se ha dedicado a resistir en lugar de a gobernar y resolver los problemas de los ciudadanos, de un gobierno acorralado por la corrupción, de un gobierno que ha llevado el descredito a las instituciones, que ha eludido todas sus responsabilidades, que ha jugado y a va a jugar hasta el último momento al enfrentamiento entre españoles, a levantar muros, a la radicadilidad y la polarizacion, que incluso ha renunciado a defender nuestras fronteras y la integridad territorial del país".

En clave autonómica, ha considerado que el Ejecutivo de Sánchez "ha abandonado Baleares" durante un mandato en el que "no ha escuchado ni una de las demandas para una mejor financión, que ha dejado en el aire el régimen especial, las inversiones viarias y ferroviarias, con una gestión aeroportuaria contra los ciudadanos y que ha mirado hacia otro lado ante la peor crisis migratoria".

"Por fin, cuando ya no ha habido más salida, los españoles tendrán la palabra para decidir el futuro de España", ha resumido Prohens, quien ha señalado que "comienza la cuenta atrás para la llegada del cambio a España".

Un cambio que, a su juicio, "solo puede liderar" el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y que "traerá un Gobierno que vuelva a gestionar los problemas del día a día de los ciudadanos, de las familias, de la gente trabajadora, de los pequeños empresarios, de los autónomos, y de los jóvenes, que recupere la dignidad de las instituciones, que defienda el interés general de todos por encima de todo, y que atienda las necesidades y reivindicaciones de Baleares"