Prohens, a Negueruela: "Fue su Govern el que abrió la puerta a los alquileres ilegales que ahora persigue"

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, interviene durante el primer pleno del curso político en el Parlament balear, a 10 de septiembre de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reprochado al portavoz socialista, Iago Negueruela, que "ahora persiga los alquileres ilegales" cuando "el que les abrió la puerta fue el anterior Govern".

Así lo ha criticado Prohens este martes en el pleno del Parlament, en el que ha lamentado que el PSIB alquilara un piso turístico ilegal para hacer una rueda de prensa. "En su cabeza era espectacular", ha dicho.

Prohens ha respondido a las críticas del socialista, quien ha acusado al Govern de blanquear a Airbnb en Fitur. "Dice que actúa contra la oferta turística ilegal y que Aribnb no publicita pisos ilegales", ha sostenido, agregando que esto es mentira.

Según Negueruela, el Ejecutivo señaló que precintaría pisos ilegales y no lo ha hecho ni una vez. En este sentido, ha reprochado que las políticas turísticas "no funcionan" y, en concreto, que los pactos con las plataformas de alquiler vacacional "no sirven". "Todo lo que usted dice es mentira", ha zanjado.

De su lado, Prohens ha reprochado al PSIB que apoye la propuesta del nuevo sistema de financiación autonómica y la regularización extraordinaria de personas migrantes.

"Están obsesionados con recuperar el Impuesto de Sucesiones", ha aseverado, para después hacer mención también a la huelga de médicos a nivel nacional.