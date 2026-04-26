Prohens participará este lunes en la reunión de Impulsa Balears y recibirá al Azulmarino para celebrar su ascenso

Archivo - La presidenta del Govern, Margalida Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, participará este lunes en la reunión del Patronato de la Fundación Impulsa Balears y recibirá al Azulmarino para celebrar su ascenso a la máxima categoría del baloncesto femenino.

El primero de los actos tendrá lugar a las 13.00 horas en la sede de HBX Group y en él se abordará el plan de actuación para 2026, ha informado el Ejecutivo autonómico.

También asistirán el conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa; la presidenta de la CAEB, Carmen Planas; el director técnico de la Fundación Impulsa Balears, Antoni Riera; y el consejero delegado de HBX Group, Nicolas Huss, entre otros.

Al finalizar la reunión, el director técnico de la Fundación Impulsa Balears atenderá a los medios de comunicación.

A las 18.30 horas tendrá lugar en el Consolat de Mar la recepción a las jugadoras y el cuerpo técnico del Azulmarino Mallorca Palma con motivo de su ascenso a la Liga Femenina Endesa, máxima categoría del baloncesto femenino español.

En el acto estará presente también el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, entre otros asistentes.