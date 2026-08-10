Prohens participará este martes al Foro Illa del Rei sobre la reindustrialización de Menorca

La presidenta de Baleares, Marga Prohens, durante una audiencia con el rey Felipe VI en el Palacio Real de la Almudaina, a 24 de julio de 2026, en Palma de Mallorca, Baleares (España).
La presidenta de Baleares, Marga Prohens, durante una audiencia con el rey Felipe VI en el Palacio Real de la Almudaina, a 24 de julio de 2026, en Palma de Mallorca, Baleares (España). - Javier Fernández - Europa Press
Europa Press Islas Baleares
Publicado: lunes, 10 agosto 2026 19:34
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PALMA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, participará este martes en la nueva edición del Foro Illa del Rei, que este año lleva como título 'La reindustrialización de Menorca: dificultades, amenazas, fortalezas y oportunidades'.

El evento tendrá lugar a las 19.30 horas en Illa del Rei, en Maó, según ha informado el Ejecutivo autonómico.

También estarán presentes el presidente del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca; el alcalde de Maó, Héctor Pons, y el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga.

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