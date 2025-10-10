Prohens participará este sábado en la Fiesta de la España Plural, organizada por el Periódico de España, en Madrid

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens. Archivo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, participará este sábado, 11 de octubre, en la Fiesta de la España Plural, que ha sido organizada por el Periódico de España, en Madrid.

Según ha avanzado el Ejecutivo autonómico a los medios de comunicación, la presidenta Marga Prohens, junto con otras presidentas de comunidades autónomas, participará este sábado, a las 19.00 horas, en la Fiesta de la España Plural, organizada por El Periódico de España, en el Hotel Fénix Gran Melià de Madrid.

Al llegar, la presidenta será recibida por el presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, y el director de El Periódico de España, Armando Huerta, entre otros cargos de la entidad.