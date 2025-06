Prohens pide mayor protección de las fronteras para frenar la llegada de migrantes: "Nos están dejando solos"

PALMA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que refuerce el control de las fronteras y que propicie un "cambio drástico" de la política migratoria para frenar la llegada de migrantes a las costas de Baleares.

Así se ha pronunciado en la rueda de prensa posterior a la Conferencia de Presidentes autonómicos celebrada este viernes en Barcelona, en la que también ha vuelto a instar a Sánchez a reconocer la existencia de la ruta migratoria entre Argelia y el archipiélago.

"Ha sido una petición casi de auxilio. Nos están dejando solos en una situación con la que ya no podemos más", ha lamentado Prohens, haciendo énfasis en la falta de recursos que sufre la administración autonómica para hacer frente a la crisis migratoria.

La presidenta de Baleares ha vuelto a rechazar el reparto de menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias y Ceuta, alegando una vez más la falta de capacidad, y ha considerado que esta estrategia no es más que "una patada hacia adelante" que no va a la raíz ni soluciona problema migratorio.