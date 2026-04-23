Prohens presenta su candidatura a la reelección como presidenta del PP de Baleares con casi 4.700 avales

La presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, en la sede del partido para presentar los avales para su reelección. - PP

PALMA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, ha presentado su candidatura para revalidar su cargo al frente del partido, tras registrar un total de 4.674 avales para optar a la reelección como líder de la formación en el marco del 17º congreso autonómico.

Esta cifra refleja un "amplio respaldo interno" a su candidatura, dado que supone un 30 por ciento más de apoyos que en 2021, según ha informado el PP en un comunicado.

Prohens afronta este proceso congresual con el objetivo de revalidar la presidencia e impulsar el proyecto político del PP en Baleares. El congreso autonómico se presenta como una cita "clave" para definir las líneas estratégicas del partido en los próximos años, en un contexto marcado por "la acción de gobierno y los retos políticos y sociales del archipiélago".