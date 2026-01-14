Prohens presentará este jueves la Challenge Ciclista Mallorca y asistirá a la entrega de los Premios Golf

Archivo - La presidenta del Govern Balear, Marga Prohens, en el Consolat de Mar - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, presentará este jueves la XXXV Garden Hotels & Resorts Challenge Ciclista Mallorca y, más tarde, asistirá a la entrega de los Premios Golf 2025.

A las 17.30 horas Prohens presidirá la presentación de la Challenge Ciclista Mallorca que se celebrará en el Consolat de Mar.

Estarán presentes el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá; el conseller de Turismo del Consell de Mallorca, Guillem Ginard; el director general de Unisport Consulting, Manuel Hernández; y el director de Marketing y Comunicación de Garden Hotels & Resorts, Gabriel Llobera.

También asistirán alcaldes y regidores de varios municipios de Mallorca. Tras la explicación de los trofeos de estas pruebas ciclistas, Prohens cerrará el acto con unas palabras.

La líder del Ejecutivo asistirá también este jueves a la entrega de los Premios Golf 2025, junto con el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, y el conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro.

Al acto, que será a las 19.00 horas en el Palacio de Congresos, asistirán el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el presidente de la Federación Balear de Golf, Bartolomé Tous, entre otros.

Prohens, Martínez y Tous entregarán un galardón honorífico al expresidente de la Federación Española de Golf, Gonzaga Escauriaza. La presidenta cerrará la gala con unas palabras.