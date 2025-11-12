Prohens recibe en audiencia a los alcaldes de Santa Maria y Alaró

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el alcalde de Alaró, Llorenç Perelló. - CAIB

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha recibido este miércoles en audiencia a los alcaldes de Santa Maria, Nicolau Canyelles, y de Alaró, Llorenç Perelló.

Ambos encuentros han tenido lugar a lo largo de la mañana en el Consolat de Mar, ha informado el Ejecutivo autonómico.

La directora general de Coordinación y Cooperación Local del Govern, Isabel Febrer, ha estado presente en las dos reuniones.

El primero en ser recibido por Prohens, a las 12.45 horas, ha sido el alcalde de Santa Maria. Poco después, a las 13.30 horas, ha sido el turno del primer edil de Alaró, quien además dirige el Institut d'Estudis Baleàrics (IEB).