Prohens recibe a representantes de PIME Baleares con motivo del cambio de presidencia de la entidad - CAIB

PALMA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, se ha reunido con los presidentes de PIME Mallorca y Baleares; Menorca, y Eivissa y Formentera, Jordi Mora, Juan Carlos Fernández y Alonso Rojo, respectivamente.

El encuentro ha tenido lugar este martes con motivo del cambio de presidencia de la entidad.

Prohens también ha recibido en audiencia al representante del Ejército del Aire y del Espacio en Baleares, el coronel Miguel Ángel Arranz.