Prohens reconoce el "trabajo imprescindible" de las enfermeras

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, interviene durante el acto de entrega de las Medallas de Oro y Premios Ramon Llull, en Sa Llotja, a 28 de febrero de 2026 - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reconocido este martes el "trabajo imprescindible" de todas las enfermeras de Baleares ya que, según ha defendido, "detrás de cada cuidado hay una enfermera".

"Están ahí cuando llega un diagnóstico, cuando toca afrontar una recuperación, en cada investigación que hace avanzar la salud y al lado de cada familia de estas Islas", ha declarado la líder del Ejecutivo balear en su cuenta de X con motivo del Día Internacional de la Enfermera.

La presidenta balear ha destacado que estas trabajadoras "están presentes en primera línea asistencial, pero también en la prevención, la docencia, la gestión y la investigación. Con profesionalidad, vocación y una capacidad inmensa de cuidar".

Según ha añadido, "cuidar no es solo asistir", es también "sostener la vida, poner a las personas en el centro y hacer más humano todo el sistema sanitario".