Prohens recrimina a UP su discurso "irresponsable" por llamar a resistir a los residentes de la antigua prisión de Palma

Dispositivo policial en la entrada de la antigua prisión de Palma. - Isaac Buj - Europa Press

PALMA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha afirmado que Unidas Podemos (UP) hace un discurso "absolutamente irresponsable y temerario" por invitar a resistir a los residentes de la antigua prisión de Palma.

De esta manera ha contestado la líder del Ejecutivo a la pregunta formulada este martes en el pleno del Parlament por el diputado de UP, José María García, sobre su discurso con motivo del Día de Baleares.

Así, ha asegurado que ella está "preocupada" por la actuación de UP ante la situación de la antigua presión, ya que, a su juicio, este espacio supone un "riesgo para la seguridad" de las personas que viven allí y porque sería un lugar "insalubre" donde "no se puede vivir".

García le ha recriminado que, ante la "emergencia habitacional" que hay en las islas, centrara su discurso "en la okupación", por lo que ha calificado a la presidenta de "negacionista" de este problema.