Prohens reivindica su compromiso para trabajar por la estabilidad en 2026, con el foco puesto en la vivienda

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en el discurso institucional de Fin de Año - CAIB

PALMA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reivindicado el compromiso de su Ejecutivo para "seguir trabajando por la estabilidad y la tranquilidad" en 2026, poniendo el foco en el acceso a la vivienda, en su discurso institucional de Fin de Año.

Así lo ha resaltado la líder del Ejecutivo en su mensaje a los ciudadanos, retransmitido este martes en IB3 y desde Menorca, en concreto, desde Son Quart, con el objetivo de poner en valor el campo menorquín y la actividad agraria de las Islas.

De este modo ha arrancado el discurso de la presidenta, quien ha reconocido el trabajo de agricultores, ganaderos y pescadores, poniendo también en valor el producto local y el papel del sector primario como una actividad económica que "debe ser viable y rentable".

"Un campo y una actividad agraria que queremos que perduren, que puedan hacer frente al reto del cambio climático, que formen parte no solo de nuestra historia, sino también de nuestro futuro", ha subrayado, a la vez que ha reivindicado la importancia de defender el sector pesquero ante Europa.

En este sentido, ha destacado que el Govern trabaja en una nueva ley agraria, basada en el diálogo con el sector, para garantizar la rentabilidad de la actividad agraria y el relevo generacional. Una ley que, a su criterio, debe ser uno de los grandes hitos del próximo año.

Durante su discurso, la presidenta ha defendido que el Govern ha afrontado estos dos años y medio de legislatura "sin mirar hacia otro lado" ante los problemas, "asumiendo con responsabilidad retos complejos" como el acceso a la vivienda, la transformación del modelo económico, el crecimiento poblacional o la crisis migratoria.

Así, ha puesto en foco en la vivienda, remarcando que el Ejecutivo es consciente de la "gran preocupación" que es el acceso a la vivienda y de "los grandes esfuerzos que están haciendo muchas familias para acceder a su hogar y de las dificultades de los jóvenes para poder emanciparse e iniciar su proyecto de vida".

"El año que comienza será el año en el que se iniciará la construcción de más vivienda pública de la historia de nuestra comunidad. Sí, vivienda pública para la gente de aquí, ahora sí, para la gente de aquí", ha destacado.

Por otro lado, ha hecho referencia a la transformación del modelo económico en el seno del Pacto por la Sostenibilidad. "Los ciudadanos no cuentan su vida en legislaturas; por eso es necesario atender los problemas del día a día, pero también planificar y transformar para saber qué islas queremos dejar a nuestros hijos", ha expuesto.

En el ámbito de los servicios públicos, Prohens ha destacado mejoras en educación, sanidad y servicios sociales, con más recursos, más profesionales y una apuesta por la excelencia, la reducción de listas de espera y la equidad territorial.

También ha subrayado que el Govern trabaja para proteger a las mujeres, por la igualdad y por la conciliación entre la vida laboral y familiar.

La prioridad del Govern para 2026, ha apuntado, es que haya "más vivienda para la gente de aquí, más y mejores servicios públicos y transformar el modelo, de pasar de crecer en volumen a crecer en valor".

Durante el discurso, ha hecho referencia a varias reclamaciones del Govern, entre ellas un sistema de financiación autonómica justo que tenga en cuenta la insularidad y una "respuesta decidida" del Gobierno de España y de Europa ante la crisis migratoria.

Según Prohens, el año termina con un clima político nacional "marcado por la degradación de algunas de las principales instituciones" y por la "peor cara de la política", en referencia al machismo y la corrupción.

Finalmente, ha agradecido la labor de todos los profesionales de los servicios de emergencias ante episodios como las inundaciones de este otoño en Ibiza y ha recordado a las personas que se vieron afectadas.

"En este próximo año 2026, el Govern continuará gobernando y trabajando por la estabilidad y la tranquilidad, como lo venimos haciendo en estos dos años y medio, para dar respuesta a todos los retos expuestos con humildad y cercanía, conscientes de que queda mucho por hacer", ha concluido.