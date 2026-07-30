Prohens traslada su apoyo al boxeador Farlin Condori tras proclamarse campeón de España en peso supergallo

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, en una foto de archivo. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

PALMA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha mostrado su apoyo al boxeador Farlin Condori, tras ser el vencedor del Campeonato de España en la categoría de peso supergallo.

Así lo ha indicado el deportista en declaraciones a los medios después de la audiencia mantenida con la presidenta, que ha calificado como un encuentro "muy agradable".

Condori ha indicado que esta "muy contento" con su visita al Consolat de Mar y ha apuntado que es "un honor" el hecho de poder traer el cinturón de campeón en la categoría a Baleares.

En la reunión también han estado presentes el secretario autonómico de Cultura y Deportes, Pedro Vidal, y el presidente de la Federación Balear de Boxeo, Youba Sissokho.