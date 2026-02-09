Prohens ve la victoria del PP de Azcón como "otra derrota contundente al sanchismo"

Archivo - La presidenta de las Islas Baleares, Marga Prohens, en una foto de archivo - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha felicitado este domingo al candidato del PP a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, por un resultado electoral que ve como una "derrota contundente del sanchismo".

"Mi enhorabuena al presidente Jorge Azcón por haber ganado de nuevo las elecciones en Aragón, sumando el PP más escaños que toda la izquierda junta", ha destacado en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press.

Además, Prohens ha instado a seguir trabajando para que "ese cambio imparable" en Aragón continúe.

El PP de Azcón ha logrado mantenerse como primera fuerza en las elecciones autonómicas en Aragón, si bien ha sufrido un retroceso al perder dos escaños con respecto a mayo de 2023.

Con el 98,77% del escrutinio, el PP ha obtenido poco más de 224.000 votos (34,26%) y 26 escaños, bajando 1,24 puntos con respecto a los comicios de mayo de 2023.

Con estos resultados, Azcón queda lejos de la mayoría absoluta --34 escaños-- y no podrá gobernar en solitario. Por tanto, ante un Parlamento aragonés fragmentado, se verá obligado a fraguar un pacto estable con Vox, que ha conseguido 14 escaños.

