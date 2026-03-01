Prohens visita la carpa de Nuevas Generaciones en el Born por el Día de Baleares

La presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, durante su visita a la carpa de Nuevas Generaciones en el paseo del Born. - PP

PALMA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, ha visitado este domingo la carpa de Nuevas Generaciones instalada en el paseo del Born de Palma, con motivo del Día de Baleares.

A ese punto han acudido "decenas de jóvenes" para conocer cómo pueden beneficiarse de las medidas impulsadas por el Govern, según ha explicado el PP en un comunicado.

Durante la jornada han explicado iniciativas como la eliminación del ITP para menores de 30 años en la compra de su primera vivienda, la nueva hipoteca joven, la gratuidad de las matrículas universitarias, el tope al precio de los comedores en la UIB, la incorporación de psicólogos en institutos y centros de salud y la cuota cero para autónomos emprendedores.