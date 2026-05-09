Prohens visita este domingo la feria de vacas de Campos

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, durante su visita a la vaquería de Son Carbó. - CAIB - Archivo

PALMA 9 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este domingo a la feria de vacas de Campos.

Junto a la líder del Ejecutivo, se espera también la presencia del conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet.

A su llegada, la presidenta será recibida por la alcaldesa de Campos, Francisca Porquer, y por la vicepresidenta y consellera de Cultura y Patrimonio del Consell de Mallorca, Antònia Roca.

El recorrido empezará en la Ronda Estació, donde se ubicará la Muestra Morfológica de Vaca Frisona. A continuación, visitarán la Feria Artesana de Primavera, en las calles Santanyí y Convent. Finalmente, a las 12.00 horas, asistirán al espectáculo ecuestre en el recinto ferial.