Projecte Home alcanzó su cifra más alta de personas atendidas en 2025 con casi 3.200, la mayoría por cocaína y alcohol

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PALMA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Projecte Home Balears ha atendido a alrededor de 3.200 personas a lo largo de 2025, lo que implica el número más elevado de personas asistidas por la entidad en su historia y supone un incremento anual del 4,8%, fundamentalmente con el alcohol y la cocaína como principales sustancias que causan el inicio de la intervención.

Estos son algunos de los datos que ha dado a conocer la entidad en la presentación de la memoria anual de la entidad relativa 2025, que han presentado el presidente de Projecte Home Balears, Jesús Mullor, y el director terapéutico de la entidad, Sergi Canals.

El número de personas diariamente atendidas se ha incrementado en unas 22 en el último año --de 987,1 se ha pasado a 1.009,4--, con una mayor presencia de hombres --pasan del 77,4% al 78,4%-- respecto a las mujeres --del 22,6% al 21,6%--.

Mullor ha puesto de relieve el incremento paulatino de la edad media de los usuarios que en 2025 ha sido de 39,4, mientras que hace cinco años estaba en los 37,7. Esta edad media es más elevada en el caso de las mujeres atendidas --unos 40,5 años-- y más baja en los hombres --39,1 años--.

En cuanto a la principal sustancia de adicción de estas personas, la cocaína es la que presenta una mayor prevalencia --el 27,7%--, por detrás se sitúa el alcohol --24,1%-- y en tercer lugar la mezcla de ambas --20,8%--. Todo esto hace que las dos sustancias provoquen el 72,6% de las intervenciones de Projecte Home Balears.