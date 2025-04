El próximo informe de la ATIB incluirá información sobre el origen de los impuestos recabados por el Govern

PALMA 1 Abr. (EUROPA PRESS) - El próximo informe de la Agencia Tributaria de Baleares (ATIB) incluirá información detallada sobre el origen de los impuestos recabados por el Govern, como puede serl el impuesto de turismo sostenible (ITS).

Lo ha dicho en el pleno del Parlament de este martes el conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, quien ha tenido que comparecer a petición del grupo socialista para dar cuenta de una medida aprobada en comisión parlamentaria y que el Ejecutivo autonómico no ha puesto en marcha.

Concretamente, la creación de una memoria tributaria anual de la Comunidad Autónoma y a la inclusión en las operaciones del Instituto de Estadística de Baleares (Ibestat) toda la información de las figuras tributarias de las cuales el Govern obtiene financiación.

El diputado socialista Llorenç Pou ha defendido la importancia de poner en marcha estas medidas en pro de la transparencia, dado que "es importante no solo gestionar bien los recursos sino también que los ciudadanos sepan qué se recapta, quién los paga, cuánto pagan y las diferencias que hay en los impuestos progresivos".

Costa, por su parte, ha justificado que esta información está recogida en los informes anuales de la Aetib, que posteriormente se lleva al Parlament. El próximo, correspondiente al ejercicio de 2024, se publicará entre mayo y junio, ha anunciado.

Éste incluirá novedades como el origen detallado de las figuras impositivas propias de Baleares, como el ITS, el impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) o de sucesiones y donaciones.

Del primero, ha puesto como ejemplo, se podrá consultar en qué tipo de establecimiento se ha recaudado, sea un hotel, un agroturismo o un apartamento turístico. Del segundo, si procede de operaciones de inmuebles o de vehículos de segunda mano. Del tercero, qué grado de parentesco hay entre las partes involucradas.

"Creemos que la información adicional que se debe incluir en el informe es una buena manera de avanzar en la transparencia, una de nuestras premisas a la hora de gestionar la ATIB", ha sostenido Costa.

El también vicepresidente del Govern ha defendido algunas medidas de simplificación puestas en marcha como la declaración única tributaria o el pago de tributos locales y autonómicos a través del sistema Bizum algo que entre julio de 2023 y enero de 2024 se ha hecho en 62.000 ocasiones para abonar más de ocho millones de euros. Este miércoles, ha avanzado, anunciará una nueva medida de simplificación relacionada con la ATIB.

Sobre la publicación de estadísticas sobre las operaciones tributarias en las que se sustenta la financiación autonómica, Costa ha asegurado que el Ibestat ya realiza hasta tres publicaciones periódicas tanto sobre impuestos como sobre presupuestos.

En su turno de réplica, Pou ha lamentado que el conseller no se haya mostrado abierto a cumplir el acuerdo alcanzado en comisión parlamentaria en marzo del año pasado, que hablaba de la creación de una nueva memoria tributaria y no una ampliación del informe de la ATIB.

"Lo que quiere evitar es que no puedan seguir haciendo de populista fiscal como está haciendo este Govern , que dice que es capaz de bajar la deuda y los impuestos e incrementar el gasto. ¿Por qué no es sincero y dice que si se ha bajado la deuda es porque el Govern en 2024 no ha sido capaz de ejecutar 800 millones de euros?", ha subrayado el socialista.

Sobre la bajada de impuestos, Pou le ha reprochado que sea la primera vez en democracia que un Govern "en pleno crecimiento económico" registra una caída en los ingresos financieros. "Usted tiene este honor. Enhorabuena, señor superman de hacienda", ha concluido.

En su segundo turno de palabra, Costa ha sido breve y se ha mostrado satisfecho con las políticas tributarias llevadas a cabo por el Ejecutivo autonómico. "La política tributaria de esta Comunidad Autónoma la define el Govern, viene a este Parlament y si se aprueban las rebajas fiscal,es ustedes pueden estar en contra, pero se han aprobado", ha apuntado.