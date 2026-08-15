Una prueba deportiva provocará cortes de tráfico este domingo en Llucmajor y Campos

Una prueba deportiva provocará cortes de tráfico este domingo en Llucmajor y Campos
Una prueba deportiva provocará cortes de tráfico este domingo en Llucmajor y Campos - CARRETERAS CONSELL DE MALLORCA
Europa Press Islas Baleares
Publicado: sábado, 15 agosto 2026 17:51
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PALMA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La prueba deportiva Ronda Ciclista organizada por la Unió Ciclista Blahi provocará la tarde de este domingo, 16 de agosto, cortes de carreteras en Llucmajor, Campos y ses Salines.

Según ha informado el servicio de Carreteras del Consell de Mallorca en redes sociales, las vías afectadas son la Ma-6031 (entre el kilómetro 0 y el 6), la Ma-6014 (km 40-4) y la Ma-6040 (km 0-6).

Estos tramos de carretera estarán cerrados al tráfico en ambos sentidos entre las 15.00 y las 20.00 horas.

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