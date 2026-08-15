Una prueba deportiva provocará cortes de tráfico este domingo en Llucmajor y Campos - CARRETERAS CONSELL DE MALLORCA
PALMA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -
La prueba deportiva Ronda Ciclista organizada por la Unió Ciclista Blahi provocará la tarde de este domingo, 16 de agosto, cortes de carreteras en Llucmajor, Campos y ses Salines.
Según ha informado el servicio de Carreteras del Consell de Mallorca en redes sociales, las vías afectadas son la Ma-6031 (entre el kilómetro 0 y el 6), la Ma-6014 (km 40-4) y la Ma-6040 (km 0-6).
Estos tramos de carretera estarán cerrados al tráfico en ambos sentidos entre las 15.00 y las 20.00 horas.