Pruebas de acceso a FP en Baleares: consulta el calendario de inscripción.

La Conselleria de Educación y Universidades abre el próximo 5 de marzo el plazo de inscripción a las pruebas de acceso a los ciclos formativos de formación profesional de grado medio y de grado superior.

Estas pruebas están dirigidas a las personas que no disponen de los requisitos académicos que permiten acceder de manera directa.

El proceso de inscripción se podrá realizar entre los días 5 y 18 de marzo de 2026, ambos incluidos. Las personas interesadas deberán presentar la solicitud, junto con la documentación requerida, en la secretaría del centro educativo donde deseen realizar la prueba. Las pruebas se llevarán a cabo los días 13 y 14 de mayo de 2026.

Una vez se publique la lista definitiva de personas admitidas, los aspirantes deberán abonar la tasa correspondiente y entregar el justificante de pago en el centro donde hayan elegido realizar la prueba. El plazo para efectuar este pago será del 16 al 24 de abril de 2026, ambos incluidos.

CENTROS DONDE HABRÁ PRUEBA DE ACCESO A GRADO MEDIO

En Mallorca:

- IES Arxiduc Lluís Salvador (Palma)

- IES Son Pacs (Palma)

- IES Guillem Sagrera (Palma)

- IES Marratxí

- IES Bendinat (Calvià)

- IES Llucmajor

- IES Inca

- IES Alcúdia

- IES Mossèn Alcover (Manacor)

- IES Llorenç Garcías i Font (Artà)

- IES Can Balo (es Pont d'Inca, Marratxí).

En Menorca:

- IES Josep Maria Quadrado (Ciutadella)

- IES Joan Ramis i Ramis (Maó)

En Pitiusas:

- IES Santa Maria de Eivissa

- IES Marc Ferrer (Formentera).

CENTROS DONDE HABRÁ PRUEBA DE ACCESO A GRADO SUPERIOR

Opción de humanidades y ciencias sociales:

- IES Ses Estacions (Palma)

- IES Ramon Llull (Palma)

- IES Calvià

- IES Berenguer d'Anoia (Inca)

- IES Manacor

- IES Maria Àngels Cardona (Ciutadella)

- IES Sa Blanca Dona (Eivissa)

- IES Can Balo (es Pont d'Inca, Marratxí).

Opción de ciencias de la salud y medioambientales:

- IES Josep Maria Llompart (Palma)

- IES Son Rullan (Palma)

- IES Albuhaira (Muro)

- IES Felanitx (Felanitx)

- IES Cap de Llevant (Maó)

- IES Algarb (Sant Josep de sa Talaia)

- IES Can Balo (es Pont d'Inca, Marratxí).

Opción de ciencias y tecnología:

- IES Politècnic (Palma)

- IES Berenguer d'Anoia (Inca)

- IES Manacor (Manacor)

- IES Pasqual Calbó i Caldés (Maó)

- IES Isidor Macabich (Eivissa)

- IES Can Balo (es Pont d'Inca, Marratxí).

Para consultar información detallada sobre los requisitos de inscripción, la documentación necesaria, las posibles exenciones, los modelos de exámenes, así como el contenido, la duración y los horarios de las pruebas, se puede acceder a la página web de Formación Profesional, en el apartado específico de pruebas de acceso a los ciclos formativos de FP.