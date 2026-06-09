El PSIB acusa a Ginard de ocultar que había denuncias contra el piso que sufrió el domingo una fuga de gas en Palma

La consellera del PSIB Juana María Adrover. - PSIB

PALMA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha acusado este martes al conseller insular de Turismo Guillem Ginard, de ocultar que había denuncias por supuesto alquiler turístico alquiler ilegal contra el piso que el domingo sufrió una fuga de gas con varios heridos.

La consellera socialista Juana María Adrover ha remarcado la gravedad de los hechos, ya que se puso en riesgo la vida de cuatro personas, turistas que estaban en esta vivienda de la Vileta.

"Es muy grave. Hemos sabido por los medios de comunicación que el conseller insular Guillem Ginard negó que hubiera ninguna denuncia sobre este inmueble, dejando por mentirosos primero a los propios vecinos que se quejaban del trasiego de maletas y que decían que sí que habían denunciado tanto al Consell como al Ayuntamiento de Palma", ha afirmado.

La socialista ha recordado que su grupo presentó un listado con más de 100 viviendas presuntamente dedicadas al alquiler vacacional ilegal, entre los cuales el piso de la Vileta. Esta denuncia está registrada en el Consell el 6 de octubre de 2025.

En aquella denuncia los socialistas ya aportaban el enlace del anuncio activo en Airbnb, sin número de registro oficial del Consell de Mallorca. Sin embargo, ha criticado que el responsable de Turismo del Consell dijera que no le constaban las denuncias.

A juicio de los socialistas, los presuntos incumplimientos demuestran "la nula voluntad del Consell" de mantener un sistema fiable de persecución del alquiler turístico ilegal.

Adrover ha denunciado que esta no es una excepción, sino un patrón. "No está funcionando el procedimiento de persecución, tramitación e inspección del alquiler turístico ilegal. No interesa", ha señalado.

La consellera socialista ha criticado que Ginerd no solo no actúa, sino que intenta desviar responsabilidades. "Mira hacia otro lado, dice que no hay denuncias, obvia las denuncias que realmente hay y cuando lo pillan con una mentira dice que sí que había pero que eran de un alquiler de larga duración, o incluso ha llegado a decir que eran responsabilidad del Ayuntamiento de Palma porque se trataba de fiestas y por tanto un asunto de licencia de actividades", ha criticado Adrover.

La consellera del PSIB ha criticado que Ginard lleve cinco meses en el cargo y no haya hecho nada para perseguir el alquiler turístico ilegal.