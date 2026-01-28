El PSIB afea a Prohens que no comparezca en el Parlament para explicar el rechazo a la financiación: "Que dé la cara"

La diputada socialista Pilar Costa - EUROPA PRESS

PALMA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha criticado que la presidenta del Govern, Marga Prohens, no comparezca en el Parlament para explicar el rechazo del Ejecutivo a la propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica.

Así lo ha señalado la diputada socialista Pilar Costa en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, en la que PP y Vox han tumbado esta propuesta de comparecencia, argumentando que comparecerá el vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa.

Para la socialista, es necesario que Prohens "dé la cara" con un tema que, a su entender, es fundamental. El PSIB apoya la propuesta e insta al Govern a negociarla con el Gobierno de España.