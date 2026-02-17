El PSIB celebra que la reforma constitucional se tramite en lectura única en el Congreso

Fachada del Congreso de los Diputados, a 5 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

IBIZA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha celebrado este martes que la reforma constitucional necesaria para que Formentera tenga senador se vaya a tramitar en lectura única en el Congreso tras la aprobación en la Mesa del Congreso de la propuesta del PSOE y Sumar.

La diputada nacional socialista Milena Herrera ha afirmado en declaraciones a los medios que se está avanzando para que Formentera tenga un senador propio a partir de las próximas elecciones generales.

Según la socialista, al aprobarse que la tramitación sea por lectura única se reducirán los plazos al no tener que ir la propuesta a ponencia o a comisión y se podrá "ir directamente a la votación en el pleno si queremos o no la reforma".

Según ha añadido Herrera, el PP ha comenzado a rectificar y, por ello, ha esperado que los 'populares' mantengan esta posición en lo que queda de tramitación y que, por tanto, se "comprometan abiertamente con la reforma constitucional que hará justicia a los ciudadanos de Formentera".