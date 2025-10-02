El PSIB cree que la dimisión del regidor de Urbanismo de Sóller confirma la "fuerte división" en el Ayuntamiento

Archivo - El portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Sóller, Jaume Mateu. - PSIB - Archivo

PALMA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Sóller ha considerado que la dimisión del hasta ahora regidor de Urbanismo, Juan Antonio Lafuente, confirma la "fuerte división interna" que existe en el equipo de gobierno municipal.

El PSIB, en un comunicado, han exigido al alcalde del municipio, Miquel Nadal, que dé explicaciones sobre la "nueva crisis de gobierno" --es la segunda baja en lo que va de legislatura-- abierta en un departamento "clave".

El portavoz del grupo municipal socialista, Jaume Mateu, ha anunciado que pedirá una reunión de la Junta de Portavoces para que el alcalde aclare la situación "ante la opacidad y el silencio institucional" que, a su parecer, confirma que "no hay rumbo y que hay una fuerte división interna en el equipo de gobierno".

"El equipo de Nadal se deshace", ha apuntado el socialista, quien ha criticado la "falta de proyecto claro, de liderazgo y de control en el actual gobierno del PP".

Un hecho "especialmente preocupante" tras la salida de Lafuente, que se encuentra "paralizado". Para Mateu, el hasta ahora regidor de Urbanismo ha protagonizado "fracasos sonados" como la mala gestión de obras, retrasos en la concesión de licencias y problemas internos de gestión.

Es por ello que ha exigido la máxima transparencia y explicaciones al equipo de gobierno, habida cuenta de que se desconoce "si las continuas dimisiones obedecen a discrepancias internas, a presiones políticas por parte del alcalde o por la falta de gestión".

En el ámbito personal, los socialistas han deseado suerte a Lafuente y le han agradecido el buen trato que ha mantenido con ellos, así como el trabajo hecho para el pueblo.