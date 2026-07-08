El PSIB critica al Consell por "abandonar" el proyecto del plató de Marratxí

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PALMA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Consell de Mallorca ha criticado este miércoles que el presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, haya "renunciado" al proyecto del plató audiovisual de Marratxí y ha reclamado que se retome esta iniciativa.

En un comunicado, el conseller socialista Andreu Serra, impulsor del proyecto durante la pasada legislatura, ha calificado la decisión como "una oportunidad perdida" para el sector audiovisual de Baleares.

Serra ha sostenido que esta decisión "desmonta todo el trabajo" realizado junto a productores, directores, autores, empresas y profesionales del sector. Asimismo, ha defendido que el plató era una infraestructura "clave" para consolidar Mallorca como destino de rodajes e impulsar la diversificación económica.

El Grupo Socialista también ha reprochado al PP haber destinado el proyecto a iniciativas que, a su juicio, "nada tienen que ver con el sector audiovisual", pese a que la infraestructura estaba concebida para reforzar esta industria en la isla.

Asimismo, Serra ha lamentado que durante la actual legislatura no se haya producido "ni un solo rodaje mínimamente importante", una circunstancia que, según ha afirmado, evidencia la falta de apuesta del Consell por el sector audiovisual y por la Mallorca Film Commission.

Por todo ello, ha reclamado al Consell que reconsidere su decisión y reactive este proyecto que considera estratégico para el desarrollo de la industria audiovisual y la diversificación del modelo económico de Mallorca.