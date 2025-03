El PSIB critica la falta de "respuesta definida" del IMAS ante las denuncias contra una residencia de Marratxí

PALMA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSIB en el Consell de Mallorca ha reprochado al Consejo Rector del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) que "no haya recibido ninguna respuesta definida", ante su petición de explicaciones por los "indicios de dejadez y supuesto maltrato físico" en el centro DomusVi de Can Carbonell de Marratxí.

La consellera insular Sofía Alonso ha interpelado al conseller insular de Bienestar Social y presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, ante las informaciones aparecidas recientemente y este no habría "precisado qué protocolo se pondrá en marcha hasta que no se conozcan los informes del servicio de inspección del IMAS".

En un comunicado, el Grupo Socialista ha explicado que ha reclamado información sobre el trabajo del servicio de Inspección, cuáles son las visitas reales realizadas a la residencia, las deficiencias que se habrían detectado, si éstas son leves, graves o muy graves, y si ya hay propuestas de sanción.

"Si realmente el IMAS está preocupado, incluso puede decidir intervenir el centro y tutelar su gestión", ha dicho Alonso, que ha indicado que "no entiende" la "inacción" del Consell de Mallorca en circunstancias que afectan a la salud de personas internas en Can Carbonell.

En ese sentido, ha afirmado que las denunciantes están "preocupadas" por las situaciones que viven a diario debido a la "dejadez en los cuidados de su familiar", por lo que ha recalcado que "no pueden esperar a que el procedimiento esté finalizado".

"Necesitan medidas de acompañamiento, garantías de supervisión del trabajo y no recibir únicamente informes que constatan situaciones que incumplen la Ley de Servicios Sociales pero que no hablan de medidas para revertir", ha aseverado.

La representante insular ha acusado a Sánchez de emplear la "táctica habitual de esconder la cabeza bajo el ala" y "no reaccionar" ante problemas que afectan a la vida y el bienestar de las personas que supuestamente debe defender.

De este modo, ha manifestado que no se puede "tolerar la falta de seguimiento" de los centros concertados, como "tampoco es de recibo la mala gestión" de los centros de protección de menores, ha dicho en relación a la información conocida este miércoles en la que se habla la saturación del centro Puig des Bous.

"El argumentario de Sánchez se acaba en el desbordamiento del servicio por la llegada de menores migrantes no acompañados pero en realidad esta sólo es la excusa mientras evita tomar ninguna medida valiente que no sea echar balones fuera hacia el Gobierno de España, el IMAS no puede mirar más hacia otro lado", ha reivindicado.