El PSIB dice que Prohens no tomará medidas de contención turística: "Todo el discurso del Govern es el de Vox"

El portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, en declaraciones a los medios después de reunirse con la presidenta del Govern, Marga Prohens. - EUROPA PRESS

PALMA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha considerado que la presidenta del Govern, Marga Prohens, no tomará medidas de contención turística y ha criticado que "todo el discurso" del Ejecutivo autonómico "es el de Vox".

Lo ha dicho así este lunes en declaraciones a los medios después de reunirse con la presidenta del Govern en el Consolat de Mar en el marco de los encuentros que Prohens lleva a cabo con los grupos políticos.

"No estamos de acuerdo en que este verano no hay que adoptar medidas", ha subrayado el socialista, quien después ha dejado al PP la labor de "concretar si habrá medidas o no".

A su parecer, el Govern ha asumido los "postulados de Vox" en varias materias, entre ellas la turística. En este sentido, ha pedido a la presidenta balear que "diga de forma clara" si "no se hacen medidas por el acuerdo con Vox".

"No hay ni una medida en marcha, ni aumento del ITS, ni canon de saneamiento a grandes consumidores, ni impuesto a vehículos y, en cambio, ha asumido todos los postulados de Vox", ha criticado el socialista.

A su criterio, el Ejecutivo "transmite una apatía que se traslada en la falta de ambición de la presidenta para afrontar cambios estructurales en el modelo turístico".

Por otro lado, el socialista ha trasladado a Prohens su desacuerdo con la derogación de la ley de memoria democrática impulsada por Vox, y que el PP apoyará, así como al rechazo del Govern a la condonación de la deuda.

"Un acuerdo es para mantenerse", ha defendido, a la vez que ha remarcado que en el marco del pacto con la izquierda y el Govern el pasado diciembre se votaron tres cosas --la derogación y dos decretos ley-- y que ahora solo se votará la supresión de la ley de memoria.

El curso político, ha dicho el socialista, "no empieza normal porque lo hace con la ruptura de acuerdos con la oposición". Además, según ha lamentado, la persona que "frenaba" a los de Santiago Abascal en el Parlament ya no está --en referencia a Catalina Cirer-- y, en cambio, "hay un policía nacional al que no le importa que le digan que es racista".

En relación con la condonación de la deuda, según Negueruela, el Govern "asume las decisiones" del PP de Madrid. "Hay temas en los que el Govern no puede ir solo y actuar de forma unilateral", ha apuntado, para después agregar que "tiene un mandato de cuatro años y no puede hipotecar recursos financieros de la comunidad autonóma por muchos años más".

Por último, el portavoz parlamentario ha agradecido la convocatoria de la reunión que, ha señalado, ha sido en un tono cordial, y ha reiterado su petición de mantener la ley de memoria democrática.