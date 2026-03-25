PSIB Eivissa dice que Plan financiero del Consell es consecuencia de la gestión irresponsable de los recursos públicos

EIVISSA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSIB en el Consell d'Eivissa ha afirmado que el Plan económico financiero que el equipo de gobierno propondrá en el pleno es "la consecuencia directa de haber incumplido la regla de gasto y haber gestionado de forma irresponsable los recursos públicos".

Así lo han criticado los socialistas en rueda de prensa, recordando que el pasado año el Consell gastó un total de 131,6 millones de euros, cuando el límite era de 125,5 millones.

La portavoz del PSIB en el Consell, Elena López, ha reiterado que la institución deberá remitir al Ministerio de Hacienda este Plan, una "obligación legal" derivada del incumplimiento.

"Este documento no lo han hecho porque quieran, sino porque la ley les obliga. Han gastado en 2025 más de lo que la normativa les permite y ahora deben elaborar este plan por obligación", ha criticado.

Según ha afirmado, el Consell ha dicho que elabora este Plan para destinar remanentes a combatir los efectos de la guerra de Irán, pero "es un nuevo engaño a la ciudadanía", ha dicho López.

El PP, por su parte, ha defendido la gestión económica del Consell frente a las críticas del PSIB y ha puesto en valor el nivel de ejecución presupuestaria alcanzado en 2025, con 180 millones de euros ejecutados, una cifra que, según ha señalado el responsable de Hacienda, Salvador Losa.

RESPUESTA DEL PP

El PP en el Consell ha contestado ya a las críticas socialistas sobre el plan económico-financiero recordando que este documento es consecuencia directa de una alta ejecución presupuestaria.

"Estamos hablando de haber superado la regla de gasto en 6 millones de euros en un contexto de superávit, deuda cero y cumplimiento de los plazos de pago", ha explicado en un comunicado.

"Este Consell ejecuta en un año más que el PSOE en toda una legislatura", ha insistido Losa.

Por otro lado, también ha criticado que el PSIB cuestione una situación derivada de ejecutar el presupuesto mientras Sánchez no ha flexibilizado la regla de gasto.

Finalmente, el conseller ha insistido en que la situación económica del Consell es sólida, con 67 millones de euros de remanentes, sin deuda y con un nivel de ejecución récord, y ha asegurado que el plan presentado es "una herramienta para ajustar una desviación puntual, no un problema estructural".