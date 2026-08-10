El PSIB exige a Cort un refuerzo de la limpieza porque "Palma está sucia, pegadiza y apesta"

Un contenedor de basura con residuos en el exterior. - PSIB

PALMA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha exigido a Cort este lunes un refuerzo de la limpieza de Palma porque, a su juicio, la ciudad "está sucia, pegadiza y apesta", además de que los barrios sufren una "dejadez" que se manifiesta en contenedores llenos y desbordados que generan mal olor y en calles que no se limpian con agua desde hace meses.

El portavoz socialista en Cort, Francesc Dalmau, ha señalado que "es bien necesario que el Ayuntamiento de Palma comience a trabajar para limpiar las barriadas de Palma".

En este sentido, la formación ha solicitado un plan de acción urgente para limpiar mejor Palma que pase por la contratación de más personal que vacíe los contenedores más a menudo.

"Hemos presentado numerosas mociones reclamando mejoras en Emaya, que se revise la capacidad de los contenedores y, cuando haga falta, que se pongan más, y que ponga en marcha un plan de recogida más frecuente, sobre todo en aquellas zonas donde la acumulación de basura es recurrente", ha explicado Dalmau.

El portavoz ha añadido que hace meses que ven "cómo la suciedad, la basura y las hierbas crecen y se acumulan" en las calle y plazas. Así, ha pedido un plan de acción urgente para limpiar la ciudad "de toda la suciedad que se ha ido acumulando durante los tres años y medio de dejadez y abandono de las barriadas".