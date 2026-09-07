El PSIB de Maria de la Salut pide al Ayuntamiento que retire la palabra 'minusválidos' de señales de estacionamiento

Señal de aparcamiento privado en Maria de la Salut con la palabra 'minusválidos'. - PSIB

PALMA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSIB de Maria de la Salut ha solicitado al Ayuntamiento que retire la palabra 'minusválidos' de las señales de estacionamiento reservado en el municipio para adecuarlas a la normativa vigente.

El secretario general de la agrupación socialista de Maria de la Salut, Toni Moreno, ha destacado este lunes, mediante nota de prensa, la importancia de cuidar el lenguaje en el espacio público.

"Las palabras tienen un peso fundamental en la sociedad y las instituciones tienen que ser las primeras en dar ejemplo de respeto e inclusión. La reforma del artículo 49 de la Constitución consolidó un amplio consenso por desterrar conceptos superados, y las señales de nuestras calles tienen que adaptarse a esa realidad", ha señalado.

Los socialistas han explicado que es una actuación sencilla y necesaria. Por ello, han pedido que los discos y la pintura viaria indiquen de manera clara la reserva para 'personas con discapacidad' o 'personas con movilidad reducida', acompañada del símbolo internacional de accesibilidad.