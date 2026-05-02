El PSIB propone la compra de los terrenos privados del entorno del Castillo de Alaró con fondos ITS

Archivo - Castillo de Alaró. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 2 May. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha sugerido que se destinen fondos del impuesto de turismo sostenible (ITS) a la compra de los terrenos privados en los que se encuentra el Castillo de Alaró, lo que permitiría "asegurar una gestión pública integral del espacio".

Esta es una de las propuestas que ha planteado el secretario general del PSIB de Alaró, Andeu Vidal, tras mantener una reunión con el senador del PSOE José Hila y el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, para abordar esta cuestión.

En un comunicado, el representante local ha apuntado que cualquier esfuerzo para conseguir la rehabilitación del castillo es "poco" y ha aseverado que "no importa el color político si al final se consigue entre todos este objetivo común", al tiempo que se ha puesto a disposición de las diferentes instituciones y entidades de la sociedad civil, como la Asociación local Al-Rum.

Esta iniciativa ha llegado después de "reforzar", en los últimos días, las gestiones institucionales para "desbloquear y acelerar" los trámites administrativos necesarios para la rehabilitación del Castillo de Alaró, uno de los hitos patrimoniales "más emblemáticos de Mallorca".

Los socialistas han señalado que la "principal preocupación" se centra en la necesidad que la cesión temporal de la finca donde se ubican los restos del castillo.

El objetivo es que este traspaso que tenga una duración "suficientemente larga" para permitir que las obras de rehabilitación que tienen que impulsar el Ayuntamiento de Alaró y el Consell de Mallorca para que puedan ejecutarse "con garantías" y, sobre todo, que "el resultado final pueda ser disfrutado por toda la ciudadanía de Mallorca, con una gestión pública del entorno que garantice el mantenimiento y el acceso a la puesta en valor del castillo".

Actualmente, el PSIB ha resaltado que todavía se tiene que aclarar la "delimitación exacta" de la finca, dado que la titularidad del Estado colisiona con la propiedad privada.

Esta situación también se ha tratado en las Cortes, puesto que en la última sesión de la Comisión Mixta de Insularidad, Hila se ha posicionado favorablemente a la cesión de la parte del castillo que pertenece al Estado, a pesar de que "es necesario que previamente se puedan hacer los trabajos de registro".

El voto de los socialistas contribuyó a la aprobación de una proposición no de ley relativa a la conservación y gestión pública del castillo, para reforzar la reclamación de una actuación "coordinada y decidida entre todas las administraciones".

"El PSIB reafirma que trabajará a todos los niveles institucionales para que el Castillo de Alaró logre la protección, la gestión y la rehabilitación que merece", han remarcado.