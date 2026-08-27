El PSIB reclama "abrir una nueva etapa" ante el "agotamiento" del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Llubí

El secretario general de los Socialistas de Llubí, Manuel Vega - PSIB

PALMA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Llubí ha reclamado "abrir una nueva etapa" ante el "agotamiento" que, a su patecer, padece el equipo de gobierno municipal.

El secretario general de los Socialistas de Llubí, Manuel Vega, ha defendido que "gobernar un pueblo es una gran responsabilidad y los vecinos merecen compromiso e iluisón".

Lo ha hecho después de que la alcaldesa, Magdalena Perelló, haya dicho, según ha indicado el PSIB en un comunicado, que "para lo que queda, le da igual". A su parecer, estas palabras evidencian que el proyecto de gobierno está "agotado" y no tiene la "iniciativa" que el municipio necesita.

Los socialistas han criticado que esta situación "no haya provocado ninguna reflexión" entre el resto de grupos políticos que dan apoyo al gobierno municipal.

"La estabilidad es importante, pero no puede significar reunicari al debate, a la exigencia y a la responsabilidad política", ha señalado Vega, quien ha considerado que ha llegado el momento de "abrir una nueva etapa con nueva sideas y personas dispuesta a afrontar con energía los retos del municipio".

Es por ello que el PSIB ha pedido a la alcaldesa que valore si "continúa reuniendo las condiciones para seguir al frente del Ayuntamiento y actúe pensando siempre en el interés general de Llubí".

"No buscamos la confrontación sino defender el futuro del pueblo y recuperar la ilusión por avanzar", ha sentenciado el secretario general de los socialistas.