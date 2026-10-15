El PSIB reivindica su modelo de "ilusión y esperanza" frente a la "oscuridad" de PP y Vox: "Salimos a ganar"

El PSIB presenta la lista del partido al Congreso de los Diputados en las próximas elecciones - EUROPA PRESS

PALMA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSIB, Francina Armengol, ha reivindicado el modelo de su partido de cara a las elecciones generales, subrayando que representa "ilusión, esperanza y derechos", frente a la "oscuridad y retrocesos" de PP y Vox.

Así se ha expresado Armengol en una rueda de prensa este jueves en Palma para presentar la lista del partido al Congreso de los Diputados en las próximas elecciones.

"Salimos a ganar", ha remarcado, a la vez que ha considerado que en esta cita electoral habrá más participación que en la anterior, en 2023, porque "hace tres años que la gente está sufiendo la realidad de gobiernos de derecha y extrema derecha en las comunidades autónomas".

Entre otras cuestiones, la socialista ha puesto el foco en la dificultad para acceder a una vivienda y ha cargado contra el PP por tumbar los dos decretos ley, que previsiblemente saldrán adelante gracias a la Diputación Permanente.

"Cuando una persona sea desahuciada que piense en la derecha, cuando a alguien no le prorroguen el alquiler que piense en Marga Prohens", ha zanjado.