Psicólogos y orientadores educativos reciben formación para identificar y atender las altas capacidades intelectuales - CAIB

PALMA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 125 profesionales del IbSalut y de Educación, entre ellos psicólogos clínicos, psiquiatras, personal de pediatría y orientadores educativos, han recibido formación para identificar y atender las altas capacidades intelectuales.

La formación ha sido impartida por la Dirección General de Salud Mental con el objetivo de potenciar los conocimientos y habilidades de los profesionales para conseguir una detección precoz y diseñar intervenciones terapéuticas y de apoyo sociofamiliar ajustadas a las necesidades de estas personas.

El curso, de seis horas de duración, ha sido impartido por la doctora en Psicopedagogía, licenciada en Psicología y logopeda Rosabel Rodríguez Rodríguez.

La experta, según ha señalado la Conselleria de Salud en un comunicado, también es profesora titular del Área de Psicología Evolutiva y de la Educación del Departamento de Pedagogía Aplicada y Psicología de la Educación de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

La formación se ha impartido en Palma, Inca, Menorca y Eivissa y en ella se han abordado cuestiones como conocer las altas capacidades intelectuales (mitos y consecuencias, definición y tipologías); la identificación de las mismas (características principales, altas capacidades, detección e identificación, la identificación oculta); y atención e intervención.

Las personas con altas capacidades intelectuales presentan un perfil cognitivo y emocional que exige una aproximación especializada desde el ámbito sanitario y educativo.

A pesar de su potencial, con frecuencia esta característica pasa desapercibida o se retrasa su detección, lo que puede derivar en dificultades académicas, bajo rendimiento, desmotivación, problemas de autoestima e incluso aislamiento social y trastornos emocionales, entre otros.