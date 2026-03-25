El PSOE apunta que cree que se "encontrarán soluciones" para los pisos de la Sareb en Maó y "no acepta lecciones" del PP

El diputado del PSOE Pepe Mercadal durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados. - Matias Chiofalo - Europa Press

PALMA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha defendido que cree que se "encontrarán soluciones" para los habitantes de los pisos de la Sareb en Maó pero ha reivindicado que "no aceptan lecciones" del PP en materia de vivienda.

De este modo se ha expresado el diputado del PSOE Pepe Mercadal, después de las conversaciones mantenidas con el alcalde de Maó, Héctor Pons, quien ha afirmado que ha mantenido contactos con los vecinos afectado y la Sareb.

En un comunicado, los socialistas han criticado la postura del PP al señalar al Gobierno de España por la situación de los pisos de las calles Pintor Calbó y Maria Lluïsa Serra.

Mercadal ha recordado que hace aproximadamente un año y a petición de Pons, se paralizó la venta de estas viviendas con el objetivo de que los inquilinos pudieran "continuar viviendo en ellos".

Esto ha recalcado que fue una medida "excepcional" y que fue posible gracias a "la insistencia, compromiso y responsabilidad del PSOE", por lo que ha afirmado que, desde aquel momento, han hecho un "seguimiento constante" de la situación.

"Ahora que se han ofrecido nuevos contratos de alquiler con unos precios demasiados elevados, el alcalde ha vuelto a interceder y se espera tener noticias pronto pero los vecinos serán los primeros en conocerlas", ha subrayado.

En ese sentido, ha recriminado al PP que haya votado en contra de la prohibición de desahuciar familias vulnerables, bloquee el control de los precios del alquiler en Baleares y, previsiblemente, "rechace en el Congreso el decreto que ha congelado los alquileres".

El parlamentario ha destacado que a esta medida, mientras esté vigente, se podría acoger los vecinos de estos pisos de Maó al solicitar prórrogas de los contratos.

Para acabar, Mercadal ha dicho que en Menorca hay una "diferencia es clara", porque mientras en Maó hay un alcalde "preocupado por encontrar soluciones" para los vecinos de bloques de pisos en situaciones complicadas, en otros municipios, "con casos muy similares, el ayuntamiento de turno ni está ni se lo espera".