PSOE asegura que es "absolutamente falso" que en Ibiza desaparezcan los anuncios ilegales de alojamientos turísticos

IBIZA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -
El PSOE ha asegurado que es "absolutamente falso" que Ibiza sea el primer lugar de España donde se hayan eliminado anuncios ilegales de alojamientos turísticos.
En un comunicado, la portavoz del partido, Elena López, ha asegurado que este viernes pueden encontrarse en la plataforma de Airbnb "multitud" de ofertas que incumplen la normativa.
Por ello, ha considerado que Govern y Consell "han mentido descaradamente a la ciudadanía ya que cualquier persona puede comprobar en pocos minutos que siguen anunciándose alojamientos que no tienen cabida en la legislación vigente".
El PSOE ha recordado que los apartamentos turísticos sólo pueden ser legales si disponen de un número de autorización y cumplen la unidad de explotación. La formación ha insistido en que siguen apareciendo anuncios de apartamentos que se destinan a usos turísticos, cuando no podrían ser alquilados con esta finalidad.
Incluso, según López, se publicitan barcos o tiendas de campaña como alojamiento turístico, opciones no permitidas por la normativa.