El PSOE carga contra la alcaldesa de Alcúdia por la subida "abusiva e injustificable" de la tasa del centro de día

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PALMA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista de Alcúdia ha cargado contra la alcaldesa del municipio, Fina Linares, por aprobar una subida "abusiva, injustificada y profundamente injusta" de la tasa municipal para acceder a una plaza en el centro de día.

Según ha denunciado públicamente la formación en una nota de prensa, la modificación de la ordenanza supone un incremento del 241 por ciento, que eleva la cuota mensual de 170 a 580 euros.

La portavoz socialista, Agüi Lobo, ha criticado que esta medida "no tiene ninguna justificación social ni económica" y que "golpea directamente las personas más vulnerables del municipio".

También ha lamentado que el PP haya rechazado todas las alegaciones presentadas por el PSOE, menos una que, ha asegurado, no se aplicará porque el equipo de gobierno argumenta falta de recursos y de personal.

"La ordenanza deja claro que no se contemplan ni exenciones ni bonificaciones. Esto quiere decir que una familia con ingresos mínimos pagará exactamente lo mismo que una familia con ingresos altos o que cuenten con el apoyo de la dependencia", ha criticado.

Lobo ha subrayado que el Ayuntamiento dispone de 108 millones de euros en el banco, lo que demuestra, a su entender, que "no hay ninguna necesidad de cargar este coste sobre las familias".

En este sentido, ha preguntado "qué les costaba paralizar o congelar la tasa", añadiendo que el equipo de gobierno puede decidir el precio y "ha preferido ignorar la realidad: los precios son abusivos y no ha pensado en las personas que más lo necesitan".

Para los socialistas, esta subida es un nuevo ejemplo de las políticas del PP: "mucha valentía para gastar sin control, pero muy poca para proteger a los vecinos que dependen de los servicios municipales".

Con todo, la portavoz ha acusado a Linares de tomar una decisión "injusta, innecesaria y profundamente insensible" y ha avanzado qe su grupo continuará reclamando que la tasa se revise a la baja y que se introduzcan criterios sociales.