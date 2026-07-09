El PSOE confirma la tercera frecuencia en la ruta entre Menorca y Madrid

Archivo - Un avión aparcado en la pista del aeropuerto de El Prat. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MENORCA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE Menorca y candidato a la presidencia del Consell Insular, Pepe Mercadal, ha confirmado este jueves que el contrato que firmará en los próximos días el Ministerio de Transportes de la Obligación de Servicio Público (OSP) entre Menorca y Madrid incorpora el incremento a tres frecuencias diarias.

El PSOE Menorca ha celebrado la confirmación de que la ruta aérea entre Menorca y Madrid cuente con una tercera frecuencia diaria durante la temporada de invierno 2026-2027. "Es una reivindicación que ha sido una prioridad para los socialistas desde el inicio de la legislatura", ha subrayado.

"Cuando llegamos al Congreso en 2023, la saturación de la ruta Menorca-Madrid, con muchos vuelos completos, era uno de los principales problemas con los que nos encontramos. Ha costado tiempo y mucha insistencia ante el Ministerio, que nos ha escuchado en todo momento y, finalmente, ha sido posible incrementar la conexión a tres frecuencias diarias", ha señalado.

En este punto, Mercadal ha puntualizado que la mejora de la ruta no dependía únicamente del Ministerio; también era necesario que las aerolíneas aceptaran operar tres vuelos diarios, por lo que no fue posible aumentar las frecuencias el invierno pasado.

"Una vez se firme el contrato, dependerá de la aerolínea poner los billetes a la venta y esperamos que lo haga lo antes posible", ha añadido.

El socialista ha manifestado que "esta tercera frecuencia supondrá una mejora muy importante para la conectividad de Menorca durante los meses de invierno".

"Tener tres frecuencias diarias mejorará las oportunidades de conexión de Menorca en invierno en una ruta que utilizamos por trabajo, estudios, gestiones administrativas o turismo", ha indicado.

Además, ha destacado el contraste entre los avances logrados en la conexión con Madrid y la situación de la ruta con Barcelona. "Lo que resulta difícil de entender es que, en estos últimos años, hayamos conseguido mejorar la ruta que depende del Gobierno central, como es la de Menorca-Madrid, mientras que, en cambio, haya empeorado notablemente la conectividad en la ruta más importante, la de Menorca-Barcelona", ha espetado.

"La única aerolínea que opera esta ruta ha reducido alrededor de un 30 por ciento las frecuencias durante el invierno y el Consell Insular no ha hecho ningún esfuerzo para evitarlo. De hecho, bloqueó una posible solución que proponíamos los partidos de izquierdas: declarar una Obligación de Servicio Público para que el Estado pudiera intervenir y solucionar los problemas de precios y frecuencias", ha recalcado.

Para finalizar, Mercadal ha defendido que "la confirmación de la tercera frecuencia con Madrid demuestra que, con voluntad política y diálogo institucional, es posible dar respuesta a las necesidades de conectividad de Menorca y seguir mejorando los servicios que son esenciales para la ciudadanía".