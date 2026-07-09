PSOE Eivissa denuncia la "grave situación de incertidumbre" de trabajadores y familias de las escoletas municipales

EIVISSA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Eivissa ha denunciado la "grave situación de incertidumbre" que atraviesan las escoletas municipales y han reclamado que se informe de manera inmediata a familias y profesionales sobre el futuro del servicio.

En un comunicado, los socialistas han lamentado la "incapacidad de gestión" de la concejala responsable Sara Bardado, que provoca "desconcierto" y una preocupación creciente entre las familias.

"Lo más grave es que, a día de hoy, los profesionales siguen sin recibir la información que necesitan para planificar el servicio. No es aceptable que los trabajadores conozcan las decisiones a través de rumores o noticias antes que por los canales oficiales", han insistido.

La formación ha reiterado que la situación es consecuencia de "una manera de gobernar basada en la improvisación y falta de planificación".

El PSOE ha afirmado que hace meses advirtió de que el PP estaba debilitando el modelo de escoletas públicas con recortes y, lejos de rectificar, la situación ahora es más preocupante.

Por ello, ha exigido al Ayuntamiento que convoque una reunión con los profesionales e informe a las familias sobre la hoja de ruta para el próximo curso.

También ha pedido que explique cómo se realizará el proceso de traspaso de Can Cantó debido al cambio de gestión del centro.