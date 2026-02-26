PSOE Formentera cree que desistir del procedimiento judicial sobre el puerto "rompe el consenso político"

FORMENTERA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Consell de Formentera ha lamentado la decisión del equipo de gobierno insular de desistir del procedimiento judicial en relación a los pliegos del puerto de la Savina puesto que "rompe el consenso político".

Según han afirmado en un comunicado, la decisión también "desautoriza" la voluntad del pleno del Consell. Por ello, dicen no entender ni compartir la manera en la que se ha comunicado la decisión.

El PSOE ha afirmado que se trata de un tema de relevancia estratégica para la Isla y, así, debería haberse abordado previamente en la Junta de Portavoces.

"El desistimiento va en contra de un acuerdo plenario adoptado democráticamente y supone vaciar de contenido la voluntad del máximo órgano de gobierno del Consell", han explicado.

El PSOE ha afirmado que el hecho de que sólo haya un licitador en el concurso evidencia una situación que "va en contra de los intereses de la ciudadanía".

La formación ha insistido en que el informe jurídico que fundamenta la decisión hablaba de una "viabilidad limitada" pero, en ningún caso, de una inviabilidad absoluta.

"El puerto de la Savina es la infraestructura más relevante de la Isla. La decisión de concentrar en una sola concesión la gestión de amarres, locales y aparcamientos en el único puerto insular tiene efectos estructurales sobre el tejido económico local, la competencia efectiva en un mercado insular cerrado y el acceso de la ciudadanía al espacio portuario", ha considerado el PSOE.

Además, ha afirmado que, más allá de consideraciones técnicas, lo que está en juego es el modelo de defensa institucional de Formentera. Así, indican que el pleno había adoptado un acuerdo en defensa de una posición y que, si el equipo de gobierno creía que el escenario había cambiado, el tema debería volverse a llevar a pleno para ser debatido.

El PSOE ha exigido respeto al consenso trabajado y a la voluntad democrática del máximo órgano de representación en la Isla, afirmando que Formentera "merece firmeza en la defensa de sus intereses estratégicos y respeto al funcionamiento democrático de sus instituciones".